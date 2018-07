Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat SPD- Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier Kraft und Zuversicht für die Genesung seiner Ehefrau gewünscht. Die Nachricht, dass seine Frau so ernsthaft erkrankt ist, habe Merkel traurig und besorgt gemacht, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Die Kanzlerin habe am Morgen mit Steinmeier telefoniert. Der SPD-Fraktionschef will sich wegen der Nieren-Spende «für einige Wochen» aus der Politik zurückziehen. Der 54-Jährige und seine Frau sollen laut dpa schon morgen operiert werden.

