Mainz (dpa) - Verunreinigte Schläuche könnten möglicherweise den Tod zweier Babys an der Universitätsklinik Mainz verursacht haben. Der spezielle Reinraum, in dem die verschmutzten Lösungen für die Säuglinge hergestellt wurden, sei von der Klinik geschlossen worden. Das sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Klaus-Peter Mieth in Mainz. Die Schläuche aus der Apparatur dort wurden sichergestellt. Am Wochenende waren zwei Säuglinge durch verschmutzte Infusionen gestorben, die Ärzte bangen um das Leben eines weiteren Kindes.

