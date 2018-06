Bayerns Klose: Kein Wechsel nach Istanbul

München (dpa) - Fußball-Nationalspieler Miroslav Klose wird nicht in die Türkei zu Besiktas Istanbul wechseln. «Mein Vertrag bei Bayern läuft bis 2011. Ich mache mir keinen einzigen Gedanken, den Club zu verlassen», sagte der Stürmer des FC Bayern München. Türkische Medien hatten am Dienstag berichtet, Besiktas mit dem deutschen Trainer Bernd Schuster sei sich mit Klose bereits über einen Wechsel einig. «Das war nie ein Thema. Es gibt überhaupt kein Interesse von Miroslav an einem Vereinswechsel», stellte Kloses Berater Alexander Schütt klar.

Nach Rot-Rekord: Mohamad drei Spiele gesperrt

Frankfurt/Köln (dpa) - Nach dem schnellsten Platzverweis in der Bundesliga-Geschichte ist Youssef Mohamad vom 1. FC Köln für drei Spiele gesperrt worden. Diese Entscheidung fällte am Dienstag das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in einem Einzelrichter-Verfahren. Mohamad war in der Partie am Samstag gegen Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern (1:3) von Schiedsrichter Felix Brych (München) wegen einer «Notbremse» schon nach 87 Sekunden des Feldes verwiesen worden. Ihm wird «unsportliches Verhalten» zur Last gelegt.

Radprofi Martin gewinnt erste Rundfahrt

Genk (dpa) - Die große deutsche Radsport-Hoffnung Tony Martin hat seine erste Rundfahrt gewonnen. Der 25-jährige Radprofi des US-Teams HTC Columbia ließ sich am Dienstag den Gesamtsieg bei der Eneco-Tour durch die Niederlande und Belgien nicht mehr nehmen. Martin, der bei der Tour de France im Juli hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, setzte zum Ende der Sieben-Etappenfahrt mit einem Tagessieg noch ein Ausrufezeichen: Der Eschborner gewann das abschließende Zeitfahren in Genk/Belgien über 16,9 Kilometer in 20:24 Minuten vor dem Niederländer Maarten Tjallingi (+ 6 Sekunden).

Rubin gibt Eduardo-Verpflichtung bekannt