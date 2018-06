Las Vegas (dpa) - Die deutsche Bewerberin um den Titel der «Miss Universe 2010» hat es nicht in die Endrunde geschafft. Die 26-jährige Kristiana Rohder aus München war in Las Vegas mit 82 Mitbewerberinnen aus aller Welt an den Start gegangen. Kurz nach Beginn der Show wählten die Juroren fünfzehn Finalistinnen aus. In der Endrunde konkurrieren nun unter anderem die langbeinigen Schönheiten aus Puerto Rico, Jamaika, Kolumbien, Australien, Irland, Frankreich, Belgien und den Philippinen.

