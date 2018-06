Geseke (dpa) - In Geseke in Nordrhein-Westfalen sind zwei Männer auf offener Straße erschossen worden. Die Identität der beiden etwa 30-Jährigen ist nach Polizeiangaben noch nicht geklärt. Die Schießerei ereignete sich in einem Wohngebiet. Zeugen hatten die Polizei darauf aufmerksam gemacht. Die Beamten fanden wenig später ein Auto, neben dem zwei Männer auf der Straße lagen. Die Polizei fahndet nach einem blauen Kleinwagen. Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Dortmund hat den Fall übernommen.

