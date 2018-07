FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> hat sich am Mittwoch trotz überraschend schwacher Konjunkturdaten aus den USA vom Vortag nicht erholen können. Im frühen Handel stand die Gemeinschaftswährung weiter deutlich unter der Marke von 1,27 US-Dollar bei 1,2640 Dollar. Ein Dollar kostete damit 0,7909 Euro. Am Vortag hatten unerwartet schwachen Daten vom US-Immobilienmarkt den Euro noch zeitweise auf 1,2718 Dollar steigen lassen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,2611 (Montag: 1,2704) Dollar festgesetzt.

Am Vormittag werde der Ifo-Geschäftsklimaindex in den Mittelpunkt des Interesses rücken, hieß es von Händlern. Nach Einschätzung von Volkswirten der Commerzbank dürfte sich die Stimmung in den deutschen Unternehmen nach einem monatelangen Höhenflug im August wieder etwas eingetrübt haben. Das könnte den Kurs des Euro belasten.