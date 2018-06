Berlin (dpa) - Der PC-Markt in Deutschland wächst nach dem Krisenjahr 2009 weiter zweistellig. Die Zahl der verkauften Personal Computer stieg im zweiten Quartal binnen Jahresfrist um 22,9 Prozent auf 2,8 Millionen, wie das Marktforschungsunternehmen Gartner am Mittwoch mitteilte.

Damit liegt das Absatzwachstum in Deutschland noch über dem in Westeuropa mit 19,6 Prozent auf 15,6 Millionen verkauften PCs. «Der PC-Markt hat sich bislang dem generellen Wirtschaftsabschwung widersetzt», erklärte Gartner-Analyst Ranjit Atwal. Der wirkliche Test komme allerdings erst in der zweiten Jahreshälfte.

Die Ausgangsbasis für den PC-Absatz im ersten Halbjahr 2009 war noch deutlich von den Auswirkungen der Wirtschaftskrise geprägt. Die Erholung der Branche setzte dann allmählich im zweiten Halbjahr 2009 ein.

Wichtige Antriebskräfte kamen im zweiten Quartal von Notebooks wie Desktop-Computern. Rückläufig sind jedoch die Steigerungsraten bei den Netbooks (kleinere Notebooks bis zehn Zoll Bildschirmgröße). Von den Herstellern ist Acer mit einem Anteil von 18,3 Prozent Marktführer in Deutschland. Danach folgen Weltmarktführer Hewlett- Packard (11,8 Prozent), Dell und Asus (jeweils 9,2 Prozent) sowie Lenovo (8,9 Prozent).