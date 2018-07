Washington (dpa) - Nach Veröffentlichung der geheimen Afghanistan-Papiere hat Wikileaks neue Enthüllungen angekündigt. Diesmal handele es sich um Dokumente des US-Geheimdienstes CIA.

Dies teilte das Enthüllungsportal mit, das jüngst durch die Veröffentlichung von 76 000 Seiten geheimer Militärunterlagen weltweit Furore gemacht hatte. Die neuen Dokumente sollten noch im Laufe des Mittwoch ins Netz gestellt werden, kündigte Wikileaks über Twitter an. Die Veröffentlichung der Afghanistan-Papiere hatte im Juli das Pentagon auf den Plan gerufen. Zwar stehe in den Dokumenten nichts wirklich Neues, die Veröffentlichung gefährde jedoch US-Soldaten.

Die US-Militärs ermitteln in diesem Zusammenhang auch gegen den Gefreiten Bradley Manning, der die Papiere weitergeleitet haben soll. Ihm wurde bereits vorgeworfen, im Februar ein Video aus einem Kampfhubschrauber im Irak an Wikileaks weitergegeben zu haben. Daten auf seinem Laptop ließen darauf schließen, dass er auch für die Weitergabe der Dokumente aus Afghanistan verantwortlich sei, berichteten US-Medien.

Am Wochenende war gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange in Schweden zeitweilig ein Haftbefehl ausgestellt worden, der aber innerhalb weniger Stunden wieder zurückgenommen wurde. Zuvor hatte ihm eine Frau gegenüber der Polizei Vergewaltigung und eine zweite sexuelle Nötigung vorgeworfen. Am Mittwoch eröffnete die schwedische Staatsanwaltschaft dann ein förmliches Untersuchungsverfahren gegen Assange wegen sexueller Nötigung einer Frau. Der Australier vermutet eine Kampagne des Pentagon hinter den Anklagen.

