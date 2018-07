Los Angeles (dpa) - Skandal-Star Lindsay Lohan muss nach ihrer Entlassung aus der Entzugsklinik strikte Auflagen befolgen - sonst droht eine weitere Haftstrafe. Ein Richter ordnete an, dass die Schauspielerin zweimal pro Woche Drogen- und Alkoholtests machen muss. Zudem muss sie an Therapiesitzungen teilnehmen und täglich mit einem Entzugsexperten sprechen. Das berichtet der Internetdienst «People.com». Die Auflagen sind zunächst bis Anfang November gültig. Dann will der Richter die Fortschritte Lohans erneut prüfen.

