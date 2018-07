Zagreb (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle hat Kroatien eine baldige Mitgliedschaft in der Europäischen Union in Aussicht gestellt. Die ehemalige jugoslawische Teilrepublik befinde sich bereits auf der «Zielgeraden», sagte Westerwelle nach Gesprächen mit der kroatischen Führung in Zagreb. Möglicherweise könnten die Beitritts-Verhandlungen bereits 2011 abgeschlossen werden. Weitere Stationen auf Westerwelles Balkan-Reise sind bis Freitag Serbien, Bosnien-Herzegowina und das Kosovo.

