Köln (dpa) - Die beiden Gründer des Sozialen Netzwerks Wer-kennt- wen (WKW) legen zum 1. September die Geschäftsführung des Unternehmens nieder. Patrick Ohler und Fabian Jäger, 29 und 28 Jahre alt, wollen dem Management von WKW weiter beratend zur Seite stehen.

«Bislang haben die beiden noch keine konkreten Projekte für die Zeit nach wer-kennt-wen.de geplant, werden der Branche aber sicher erhalten bleiben», erklärte WKW-Sprecherin Karin Rothgänger.

Die beiden Internet-Unternehmer haben WKW im Oktober 2006 gestartet. Ohler und Jäger studierten damals Computervisualistik in Koblenz am Rhein. Seitdem hat das Soziale Netzwerk 8,5 Millionen Mitglieder gewonnen. RTL Interactive beteiligte sich Anfang 2008 mit 49 Prozent an dem Unternehmen und kaufte ein Jahr später die restlichen Anteile.

Die kommissarische Leitung von WKW übernimmt nach Angaben des Unternehmens Marketing- und Finanzchef Sönke Strahmann.

Mitteilung von Wer-kennt-wen