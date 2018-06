Inhalt Seite 1 — EM-Start ohne Ballack - K-Frage: Lösung vertagt? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Das Comeback von Michael Ballack in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und damit wahrscheinlich auch die Lösung der heiß diskutierten K-Frage lassen weiter auf sich warten.

Nach Informationen des Fachblatts «kicker» wird Joachim Löw den 33-Jährigen wegen fehlender Fitness am 27. August nicht für die EM-Qualifikationsspiele am 3. September in Brüssel gegen Belgien und vier Tage später in Köln gegen Aserbaidschan nominieren. Der Bundestrainer wollte sich einen Tag vor der Bekanntgabe des Aufgebots nicht zu dem Thema äußern.

Bayer Leverkusens Coach Jupp Heynckes hatte Ballack überraschend nicht zum Europa League-Spiel nach Simferopol mitgenommen und dem gerade von einer Sprunggelenksverletzung genesenen Nationalspieler stattdessen ein spezielles Trainingsprogramm verordnet. «Es tut ihm gut, wenn er regeneriert», begründete Heynckes die Maßnahme, dem Spieler die strapaziöse Reise auf die Krim zu ersparen.

Dass der um Spielpraxis bemühte 98fache Nationalspieler damit nicht einverstanden war, verdeutlicht Heynckes' Aussage im «Kölner Stadt-Anzeiger». «Er weiß, was ich will und warum ich das mache. Ich bin dafür zuständig, die Mannschaft zusammenzustellen. Alles andere hat der Spieler zu respektieren», sagte Heynckes. Nach seinem ersten Bundesligaspiel über 90 Minuten am 22. August in Dortmund hatte sich der 33-Jährige für weitere Einsätze beworben: «Ich hoffe, dass der Trainer mir vertraut und ich Praxis bekomme.»

Löw und sein Assistent Hansi Flick hatten Ballack in Dortmund unter die Lupe genommen und sich ein Bild davon machen können, dass dieser nach seiner Mitte Mai erlittenen Verletzung noch nicht bei 100 Prozent ist. Eine offizielle Bestätigung für das Fehlen von Ballack, der letztmals am 3. März gegen Argentinien das DFB-Trikot getragen hatte, wird es aber frühestens am Freitagmittag geben, wenn der Bundestrainer seine Kandidaten für den EM-Auftakt benennt.

Für die beiden anstehenden Partien fallen auf jeden Fall die verletzten Stammkräfte Arne Friedrich und Jerome Boateng aus. Auch ein Einsatz der angeschlagenen Piotr Trochowski, Dennis Aogo und Thomas Hitzlsperger scheint fraglich. Dafür stehen Heiko Westermann und Christian Träsch vor einer Rückkehr ins Team.

Ein Fehlen von Ballack zum Start in die EM-Qualifikation könnte auch bedeuten, dass eine Klärung der Kapitänsfrage zwischen dem Neu- Leverkusener und WM-Spielführer Philipp Lahm verschoben wird. Lahm bekräftigte noch einmal seinen Anspruch auf das Amt. «Meine Meinung ist noch immer dieselbe wie vor sechs Wochen: Ja», erklärte der Abwehrspieler des FC Bayern München in Interviews des «Münchner Merkur» und der «tz» auf eine entsprechende Frage.