Berlin (dpa) - Flachbildfernseher, 3D und die Angebote für hochauflösende Filme auf Blu-ray-Scheiben treiben die Konjunktur für digitale Unterhaltungselektronik an.

Eine Woche vor Beginn der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin erklärte der Fachverband Bitkom, die Branche entwickle sich besser als erwartet. So sollen die Umsätze in Deutschland bis Ende des Jahres um 2,5 Prozent auf 12,7 Milliarden Euro steigen.

Auf der Basis einer Erhebung der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) erwartet der Verband, dass in diesem Jahr 9,6 Millionen Flachbildfernseher verkauft werden, 16 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2009. Bei etwas weiter gesunkenen Preisen fällt das Wachstum beim Umsatz mit 11,3 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro nicht ganz so hoch aus.

Ein kräftiges Plus gibt es aber bei digitalen Set- Top-Boxen, also Zusatzgeräten zum Fernseher für unterschiedliche Dienste - hier werde ein Umsatzanstieg um 33 Prozent auf 690 Millionen Euro erwartet, teilte der Verband am Donnerstag mit.

Noch kräftiger fällt der Zuwachs bei Blu-ray-Playern aus, die sich seit rund drei Jahren als Nachfolger der DVD-Player anbieten. Die Blu-ray-Disc kann mit ihrer hohen Speicherkapazität von 50 Gigabyte (Dual-Layer, also in zwei Lagen) Filme in HD-Qualität (also mit hochauflösenden Bildern) speichern. Rückläufig ist weiter die Nachfrage nach den analogen Klassikern der Unterhaltungselektronik wie Radiogeräten und Röhrenfernsehern. Deren Umsatz schrumpft in diesem Jahr um 5 Prozent auf 0,7 Milliarden Euro.

3D-Fernseher gibt es in Deutschland erst seit März dieses Jahres. Seitdem wurden nach Bitkom-Angaben rund 40 000 Geräte verkauft. Auf wachsendes Interesse stoßen auch sogenannte Hybrid-Geräte mit einem integrierten Internet-Anschluss. «Die Verschmelzung von Internet und Fernsehen schreitet dank der stark steigenden Nachfrage nach Hybrid- TV-Geräten schnell voran», erklärte Bitkom-Vizepräsident Achim Berg.

Allein auf Flachbildfernseher entfällt in Deutschland ein Branchenanteil von 49,3 Prozent. Digitalkameras sind für 12,4 Prozent der Umsätze mit Unterhaltungselektronik gut. Danach folgen Spielekonsolen und Set-Top-Boxen (je 5,2 Prozent), Autonavigationssysteme (4,7 Prozent) sowie Speichermedien wie DVD- Rohlinge (4,3 Prozent). Auf sonstige digitale Geräte, darunter auch MP3- und DVD-Player, entfallen insgesamt 13,7 Prozent.