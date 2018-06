Koalition einigt sich beim Thema Sicherungsverwahrung

Berlin (dpa) - Nach heftigem Streit hat sich die schwarz-gelbe Koalition bei der Reform der Sicherungsverwahrung geeinigt. Im Mittelpunkt steht der Umgang mit ungefähr 80 Straftätern, die nach einem Gerichtsurteil nicht länger in der Sicherungsverwahrung bleiben dürfen. Schwarz-Gelb verständigte sich darauf, psychisch gestörte Gewalttäter in einer geschlossenen Einrichtung unterzubringen. Dort sollen sie therapiert werden. Damit dürfte klar sein, dass nicht alle 80 Straftäter weggesperrt werden können. Der Kompromiss wird schon in der nächsten Woche im Kabinett bearbeitet.

Merkel will Zusatzbelastung für Atomwirtschaft

Lingen (dpa) - Die Atomwirtschaft muss sich auf weitere Belastungen einstellen. Kanzlerin Angela Merkel fordert mehr Geld über die geplante Brennelementesteuer hinaus. Geplant ist, die Brennelementesteuer in die Haushaltskonsolidierung zu stecken und den zusätzlichen Betrag für den Ausbau der erneuerbaren Energie zu verwenden. Merkel sagte, man müsse darüber sprechen, in welcher Weise auch die Energiewirtschaft einen Beitrag für die erneuerbaren Energien leisten könne.

Karlsruhe stärkt Stellung des Europäischen Gerichtshofs

Karlsruhe (dpa) - Das Bundesverfassungsgericht hat die Wirksamkeit eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs zur Befristung von Arbeitsverträgen bestätigt. Die Entscheidung des EuGH bedeute keine Kompetenzüberschreitung, die nach deutschem Verfassungsrecht zu beanstanden wäre, heißt es in dem Beschluss. Eine Kontrolle europäischer Entscheidungen durch das Verfassungsgericht komme nur in Betracht, wenn die europäischen Institutionen ihre Kompetenzen in schwerwiegender Weise überschreiten.

Der befristete Führerschein kommt