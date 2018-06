Duisburg (dpa) - Die Stadt Duisburg hat der Staatsanwaltschaft weitere Unterlagen für die Loveparade-Untersuchungen übergeben. Der Stand der Ermittlungen werfe weitergehende Fragen auf, die anhand der bereits übergebenen Unterlagen nicht beantwortet werden könnten, teilte die Staatsanwaltschaft Duisburg mit. Im Wege der Amtshilfe habe sich die Staatsanwaltschaft daher an die Stadt Duisburg gewandt und um die Aushändigung weiterer Dokumente ersucht.Bei der Loveparade in Duisburg am 24. Juli waren 21 Menschen ums Leben gekommen.

