New York (dpa) - Hollywood-Schauspielerin Angelina Jolie (35) ist zunehmend ungehalten darüber, dass Brad Pitts Ex-Frau Jennifer Aniston (40) immer noch eine gute Beziehung zu ihrer früheren Schwiegermutter Jane Pitt hat.

Ursprünglich wollte sie ihre Reise nach Budapest für ihren neuen Film «Salt» alleine machen, nahm aber in letzter Minute die beiden Zwillinge Knox und Vivienne (2) mit, weil sie sie nicht bei Pitts Eltern lassen wollte, verriet ein Insider dem US-Magazin «In Touch Weekly». «Angie beschwerte sich gegenüber Brad darüber, dass es seltsam ist, dass seine Mutter noch mit seiner Ex-Frau Kontakt habe, aber Brad winkte nur ab. Also wollte sie nicht, dass Jane auf die Zwillinge aufpasst», so der Insider. Jane Pitt sehe Jennifer Aniston aber immer noch als Tochter an, hieß es. Aniston soll Jane immer noch wegen vielen Dingen um Rat fragen, angefangen bei Liebesdingen über größere Anschaffungen bis zu Karriere-Entscheidungen.