Stuttgart (dpa) - Mehrere zehntausend Menschen sind am Freitagabend gegen das Bahn-Großprojekt Stuttgart 21 auf die Straße gegangen.

Die Gegner des Milliarden-Vorhabens schätzten die Teilnehmerzahl ihrer bisher größten Demonstration auf 40 000. Die Polizei sprach von 30 000 Menschen. Die Demonstranten hatten sich im strömenden Regen vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof versammelt, der von einem Kopfbahnhof in eine unterirdische Durchgangsstation umgebaut werden soll.

Die Kundgebung begann mit dem lautstarken «Schwabenstreich», bei dem die Teilnehmer eine Minute lang mit Trillerpfeifen oder Topfdeckeln so viel Lärm wie möglich machten. Anschließend bewegte sich der Protestzug in Richtung des nicht weit entfernten Landtags, wo eine Menschenkette gebildet wurde. Hunderte Polizisten aus dem ganzen Land waren im Einsatz.

Die Gegner wollen einen Baustopp und eine Bürgerbefraung erreichen. Der Stuttgarter Kunsthistoriker Matthias Roser rief die Demonstranten dazu auf, mit ihren Protesten nicht nachzulassen. «Unumkehrbar ist nur eins: unser Widerstand», sagte Roser, der sich seit längerem für den Erhalt des denkmalgeschützten Bahnhofs einsetzt. Am Mittwoch hatten Bagger mit dem Abriss des Nordflügels des Gebäudes begonnen. Seither hat der Protest an Schärfe zugenommen. Roser warnte: «Der Riss in unserer Stadt vertieft sich immer weiter». Die Stuttgarter Kreisvorsitzende der Grünen, Irmal Neipp-Gereke, machte für die Eskalation die Projektbetreiber verantwortlich. «Wir lassen uns nicht in die Gewaltecke stellen».

Bei dem 4,1 Milliarden Euro teuren Projekt soll der Kopfbahnhof in eine unterirdische Durchgangsstation umgewandelt und an die künftige Schnellbahntrasse nach Ulm angeschlossen werden. Kritiker halten das Bauvorhaben unter anderem für zu teuer. Für den Verkehr bringe es keinen entscheidenden Nutzen.

Bahnchef Rüdiger Grube ließ jedoch keinen Zweifel daran, dass das Projekt durchgezogen werde. In einem Brief an seine Mitarbeiter, aus dem die «Wirtschaftswoche» zitierte, hieß es unter anderem, er sei «zutiefst davon überzeugt, dass Stuttgart 21 richtig ist.»

Stuttgarts Oberbürgermeister Wolfgang Schuster (CDU) warb in einem offenen Brief an seine Mitbürger für das Projekt. Es trage zur Zukunftsfähigkeit der Stadt, der Region und des Landes bei, betonte er. «Stuttgart 21 dient unseren Kindern und Enkelkindern.» Den Demonstranten schrieb er ins Stammbuch, er habe kein Verständnis für Scharfmacher, die zur Radikalisierung beitrügen.