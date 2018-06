Rheinfelden (dpa) - Am letzten Tag ihrer «Energie-Reise» besucht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heute den Neubau des Wasserkraftwerkes Rheinfelden am Hochrhein in Baden-Württemberg. Sie trifft dort EnBW-Chef Hans-Peter Villis, der zuletzt mit einer Abschaltung von Atomanlagen gedroht hatte.

Anschließend fährt Merkel zum Heidenheimer Anlagenbauer Voith. Das Wasserkraftwerk Rheinfelden soll am Ende 170 000 Haushalte mit Strom versorgen. Merkels «Energie-Reise» führte sie zu zehn Standorten in sechs Bundesländern und bildete weitgehend den deutschen Energiemix ab. Die schwarz-gelbe Bundesregierung arbeitet derzeit an einem Energiekonzept.

Wasserkraftwerk