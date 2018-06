Ballack nicht in EM-Quali-Aufgebot - Löw will «optimale» Form

Berlin (dpa) - Michael Ballack wird erst bei einer «optimalen Form» in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurückkehren. Das erklärte Bundestrainer Joachim Löw am Freitag. Er verzichtet für den Start in die EM-Qualifikation nächsten Freitag in Belgien und vier Tage später gegen Aserbaidschan auf den Leverkusen-Rückkehrer. Nach einem Telefonat in dieser Woche habe «Einigkeit» bestanden, dass der 98-fache Nationalspieler nicht dem Aufgebot angehört. Ballack müsse noch «zu seiner optimalen Form» zurückfinden. Zur Kapitänsfrage äußerte sich Löw nicht. Bayer-Sportdirektor Rudi Völler begrüßte den Verzicht auf Ballack.

Attraktive Europa-League-Lose für Bayer, BVB und VfB

Monaco (dpa) - Die Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und VfB Stuttgart stehen in der Gruppenphase der Europa League vor attraktiven und lösbaren Aufgaben. Bayer trifft in Gruppe B auf Titelverteidiger Atlético Madrid, Rosenborg Trondheim und Aris Saloniki. Dortmund muss sich in der Gruppe J mit dem FC Sevilla, Paris St. Germain und Karpati Lwiw auseinandersetzen. Die Stuttgarter bekommen es in Gruppe H mit dem spanischen Vertreter FC Getafe, Odense BK aus Dänemark und den Young Boys Bern zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco. Die Gruppenspiele beginnen am 16. September, das Finale ist am 18. Mai 2011 in Dublin.

Schalke verpflichtet Rumänen Deac

Gelsenkirchen (dpa) - Vizemeister FC Schalke 04 hat den rumänischen Nationalspieler Ciprian Deac verpflichtet. Der 24-Jährige kommt vom Champions-League-Teilnehmer CFR Cluj und unterschrieb beim Fußball- Bundesligisten einen Dreijahresvertrag bis 2013. Der offensive Mittelfeldspieler ist flexibel einsetzbar, soll beim Revierclub aber auf der Spielmacher-Position zum Einsatz kommen. «Nachdem klar war, dass ein Wechsel von Zvjezdan Misimovic nicht klappen würde, haben wir schnell gehandelt und dieses große rumänische Talent verpflichtet», sagte Schalkes Trainer Felix Magath am Freitag.

Formel 1: Warnschuss für Vettel - Alonso vorn