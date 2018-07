Inhalt Seite 1 — Julio Iglesias und das späte Jawort Seite 2 Auf einer Seite lesen

Madrid (dpa) - Für eine Hochzeit ist es nie zu spät. Der spanische Schlagersänger Julio Iglesias (66) hat seine Partnerin Miranda Rijnsburger (44) geheiratet, mit der er seit 20 Jahren zusammenlebt und mit der er fünf Kinder hat.

Die Trauung fand bereits am Dienstag statt, völlig unbemerkt von der Öffentlichkeit in einer Kirche im südspanischen Nobelbadeort Marbella. Zwei Tage später gab Iglesias die Eheschließung in einem knappen Kommuniqué bekannt. Nicht einmal die engsten Freunde des Musikers waren eingeweiht worden. «Ich war noch vor wenigen Tagen bei Julio und Miranda zu Besuch, aber von einer Hochzeit war keine Rede», berichtete der Kolumnist und Iglesias-Vertraute Fernando Onega.

Die einzigen Hochzeitsgäste in der kleinen Pfarrkirche Virgen del Carmen waren die Kinder des Paars, im Alter zwischen zwölf und drei Jahren. Als Trauzeugen fungierte ein Ehepaar, das das Anwesen des Sängers in der nahe gelegenen Ortschaft Ojén verwaltet.

«Es war ganz einfach», berichtete der Geistliche Luis Lezama der Zeitung «El Mundo». «Wir gingen morgens in die Kirche, ohne dass uns jemand sah. Die Kinder haben die Zeremonie sehr aufmerksam verfolgt.»

Der Pfarrer kennt Iglesias und dessen Gemahlin aus seiner Gemeinde in Madrid. Dort hatte er auch bereits die Kinder getauft. Nach der Trauung las er in der Kapelle im Landhaus des Sängers eine Messe.

Die Regenbogenpresse hat lange Zeit über eine Heirat des Musikers spekuliert, aber in den letzten Jahren hatte eigentlich niemand mehr mit einer Hochzeit gerechnet. Erst kürzlich hatte Iglesias in einem Interview erklärt: «Ich bin auf eine Eheschließung nicht neugierig.» Vor zehn Jahren hatte er gesagt, er habe seiner Partnerin dreimal einen Heiratsantrag gemacht, aber sie habe jedes Mal abgelehnt.

Der Sänger hatte die Niederländerin in Indonesien kennengelernt. Für das Ex-Model gab er sein sogenanntes Playboy-Leben auf. Nun ist er zum zweiten Mal verheiratet. Aus seiner ersten Ehe mit Isabel Preysler (1971-1979) hat er drei Kinder: die ebenfalls singenden Söhne Julio José und Enrique sowie die Tochter Chábeli.