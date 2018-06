Frankfurt (dpa) - Die teilverstaatlichte Commerzbank könnte einem Bericht zufolge bald neue Aktien ausgeben. Der Vorstandschef Martin Blessing setze alles daran, möglichst im Herbst eine erste Kapitalerhöhung durchzuführen, schrieb das «Handelsblatt» (Freitag) unter Berufung auf Insider.

Blessing plane dabei ein Volumen von fünf Milliarden Euro. Es könne aber auch mehr sein, wenn der Markt es hergebe, hieß es. Voraussetzung dafür sei, dass die Stimmung an der Börse gut ist und die Aktienmarkt insgesamt Stabilität zeigt. Gemessen am aktuellen Kurs ist die Bank an der Börse derzeit knapp 7,6 Milliarden Euro wert.

Die Commerzbank hole sich für die Kapitalerhöhung bereits Rat von Investmentbankern. In der Bank selber bespreche bisher aber nur der engste Zirkel um Blessing das delikate Thema, hieß es weiter. Noch seien außer dem Wunschtermin Herbst kein weiteren Details festgelegt.

Ein Commerzbank-Sprecher verwies am Freitagmorgen auf Aussagen des Finanzvorstands Eric Strutz bei der Vorlage der Halbjahreszahlen Anfang August. Demnach gibt es keine konkreten Pläne für Kapitalmaßnahmen. Zudem hatte das Institut in Sachen Rückzahlung der Staatshilfen immer mitgeteilt, dass spätestens 2012 mit der Rückzahlung der Staatshilfen begonnen werden solle.

Die Commerzbank war wegen der Übernahme der Dresdner Bank und der Finanzkrise fast zusammengebrochen und musste vom Staat mit einer Kapitalspritze von insgesamt 18,2 Milliarden Euro gerettet werden. Der Staat hält seitdem etwas mehr als 25 Prozent der knapp 1,2 Milliarden Commerzbank-Aktien. Mit dem Geld aus einer möglichen Kapitalerhöhung würde die Bank aber zuerst die Stillen Einlagen des Staates zurückzahlen, um so die Kosten zu drücken.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte zuletzt einen baldigen Ausstieg des Bundes angekündigt. Die Bank zeige eine erfreuliche Entwicklung. Je schneller der Bund wieder aus der Commerzbank aussteige, desto besser sei es, sagte Schäuble der «Rheinischen Post».