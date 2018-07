Frankfurt/Main (dpa) - Ein heftiges Gewitter über Frankfurt am Main hat zu Flugausfällen geführt. Bislang mussten mehr als 20 Flüge gestrichen werden. Außerdem kam es zu Verspätungen von bis zu zwei Stunden. Betroffen sind nationale und internationale Verbindungen. Am Flughafen Frankfurt wird bis in die Nacht hinein mit Verzögerungen gerechnet.

