Stuttgart (dpa) - Die Proteste der Stuttgart-21-Gegner nehmen immer größere Dimensionen an. Heute Abend werden am Stuttgarter Hauptbahnhof bis zu 50 000 Demonstranten erwartet. Die Leute seien wütend darüber, dass das Projekt nun mit allen Mitteln vorangetrieben werden soll, sagte einer der Organisatoren. Vorgestern hatte ein Bagger mit den Abrissarbeiten am Nordflügel des Bahnhofs begonnen. Er soll für über 4 Milliarden Euro in eine unterirdische Durchgangsstation umgewandelt werden.

