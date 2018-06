Stuttgart (dpa) - Am Stuttgarter Hauptbahnhof hat die Polizei eine Sitzblockade von Stuttgart-21-Gegnern beendet. Die Beamten trugen am Vormittag etwa 30 Demonstranten weg. Sie hatten Lastwagen daran gehindert, Abbruchmaterial abzutransportieren. Mehr als 50 Aktivisten hatten sich versammelt, um die weiteren Abrissarbeiten am Nordflügel des denkmalgeschützten Bahnhofs zu verhindern. Der Bahnhof soll unter die Erde verlegt werden. Das Projekt Stuttgart 21 kostet gut vier Milliarden Euro.

