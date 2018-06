Mainz (dpa) - Das Personal der Mainzer Uniklinik trifft nach Angaben der Staatsanwaltschaft keine Schuld am Tod dreier Babys. Die Kinder waren durch eine verseuchte Nährlösung infiziert worden. Als Ursache für die Verkeimung gilt eine mutmaßlich defekte Infusionsflasche. In ihr befand sich eine Zutat für die Nährlösung. An der Flasche wurde eine sehr hohe Belastung mit Bakterien nachgewiesen. Ob die Keime in der Nährlösung tatsächlich zum Tod der drei Säuglinge führten, ist noch unklar.

