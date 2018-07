Osnabrück (dpa) - Zerstörte Häuser, Stromausfälle und Helfer im Dauereinsatz: Ein Regentief hat für starke Überschwemmungen in Teilen Deutschlands gesorgt. Betroffen war vor allem der Großraum Münster- Osnabrück-Bielefeld. Dort standen viele Keller und Betriebe unter Wasser. Straßen und Schienen wurden überflutet. Die Stadt Osnabrück und der Kreis Steinfurt lösten zeitweise Katastrophenalarm aus. In Bad Salzuflen richtete ein Tornado schwere Schäden. In Baden- Württemberg waren rund 7000 Menschen ohne Strom.

