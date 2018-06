Sprockhövel (dpa) - Die IG Metall geht mit einer Forderung nach sechs Prozent höheren Einkommen in die bevorstehende Stahl- Tarifrunde. Darauf einigte sich die Tarifkommission der Gewerkschaft im westfälischen Sprockhövel. Die Verhandlungen für die rund 85 000 Beschäftigten der Eisen- und Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen sollen am 6. September in Gelsenkirchen beginnen. Es sind die ersten großen Tarifverhandlungen im Zeichen des Wirtschaftsaufschwungs.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.