Bayern München verliert 0:2 in Kaiserslautern

Kaiserslautern (dpa) - Rekordmeister FC Bayern München hat gleich am 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga gepatzt. Beim 1. FC Kaiserslautern unterlagen die Bayern am Freitagabend überraschend 0:2 (0:2). Für den Aufsteiger trafen nach vier Jahren Bundesliga- Abstinenz Ivo Ilicevic in der 36. Minute und Srdjan Lakic (37.) per Doppelschlag vor der Halbzeit. Vor 49 780 frenetischen Zuschauern im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion erzielte Lakic in der noch jungen Spielzeit bereits sein drittes Saisontor. Ilicevic sah in der Nachspielzeit nach wiederholtem Foulspiel die gelb-rote Karte. Kaiserslautern übernahm für eine Nacht die Tabellenspitze.

Löw: Entscheidung über DFB-Kapitän nächste Woche

Kaiserslautern (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw will seine Entscheidung in der Kapitänsfrage der Fußball-Nationalmannschaft in der kommenden Woche verkünden. «Ich möchte mit den Spielern reden. Ich werde das nächste Woche der Öffentlichkeit mitteilen. Ich werde mich vor dem Spiel gegen Belgien äußern und einige Themen in der Öffentlichkeit bekanntgeben», sagte Löw in einem Interview des TV- Senders «Sky» am Freitagabend. Michael Ballack war von dem DFB- Chefcoach wegen fehlender Fitness nicht für den Auftakt in die EM- Qualifikation mit den Spielen in Belgien am Freitag kommender Woche und gegen Aserbaidschan (7. September) nominiert worden.

Aue stoppt Bochum - Rafael rettet Augsburg

München (dpa) - Aufsteiger FC Erzgebirge Aue wirbelt die 2. Fußball-Bundesliga auf. Zum Auftakt des zweiten Spieltags überraschte der Klassen-Neuling am Freitag mit dem 1:0-Sieg gegen Bundesliga- Absteiger und Aufstiegsfavorit VfL Bochum. Mit sechs Punkten übernahm Aue den zweiten Tabellenplatz hinter dem FC Augsburg. Nando Rafael rettete den FCA mit einem späten Tor beim 1:0 gegen den SC Paderborn vor einer peinlichen Heimspielpremiere. Beim 1:0 von Rot-Weiß Oberhausen gegen den FSV Frankfurt war Daniel Gordon der Matchwinner.

Atletico Madrid holt Supercup - 2:0 gegen Inter