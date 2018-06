Inhalt Seite 1 — Duisburg Spitzenreiter der 2. Liga Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Der MSV Duisburg hat vorerst die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Union Berlin kassierte gegen Greuther Fürth eine Heimniederlage.

Die «Zebras» von Trainer Milan Sasic bezwangen den Aufsteiger FC Ingolstadt mit 4:1 (3:1) und feierte im zweiten Saisonspiel ihren zweiten Sieg. Vor 11 117 Zuschauern im Duisburger Stadion waren Ivica Grlic (4. Minute), Stefan Maierhofer (17./19.) und Olcay Sahan (59.) für den MSV erfolgreich. Für die Ingolstädter, die weiter auf ihren ersten Punkt warten, traf Sebastian Hofmann (20.)

Greuther Fürth konnte sich ebenfalls an der Spitze festzetzen. Die Spielvereinigung gewann bei Union Berlin mit 2:1 (0:0) und kann in der neuen Spielzeit auf eine optimale Punkteausbeute verweisen. Für die Unioner dagegen ging nach dem Auftakt-Remis in Aachen die Saison-Heimpremiere daneben. Die große Chance auf zumindest einen Punkt vergab Santi Kolk, der mit einem Foulelfmeter am Fürther Torhüter Max Grün scheiterte (74.). Die Tore für den Sieger erzielten Nicolai Müller (53.) und Christopher Nöthe (56.). Kolk schaffte vor 11 780 Fans nur den Anschluss (70.).

Zum Auftakt des zweiten Spieltags überraschte Aufsteiger FC Erzgebirge Aue mit dem 1:0-Sieg gegen Bundesliga-Absteiger und Aufstiegsfavorit VfL Bochum. Nando Rafael rettete den FCA mit einem späten Tor beim 1:0-Arbeitssieg gegen den SC Paderborn vor einer peinlichen Heimspielpremiere. Beim 1:0 von Rot-Weiß Oberhausen gegen den FSV Frankfurt war Daniel Gordon der Matchwinner.

Der FC Erzgebirge Aue feierte ein famoses Zweitliga-Comeback und ließ auch den VfL Bochum seine Heimstärke spüren. Die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt, die in der vergangenen Saison in der 3. Liga nur ein Heimspiel verloren hatte, versprühte zwar keinen spielerischen Glanz, überzeugte aber durch leidenschaftlichen Kampfgeist.

Nach Aues früher Führung durch den Kopfball des Hansa Rostock ins Erzgebirge gewechselten Kevin Schlitte fand Bochum keine Mittel. Nach der Pause besaß die Elf von Trainer Friedhelm Funkel keine einzige Torchance. «Wir waren die klar dominierende Mannschaft, haben aber leider kein Tor gemacht», sagte Funkel nach der «unglücklichen Niederlage. Aue hat aufopferungsvoll gekämpft».

Mit seinem Tor in der 81. Minute bewahrte Nando Rafael den FC Augsburg vor einem peinlichen Heimauftakt. Die neben Hertha BSC Berlin und Bochum als Aufstiegsfavoriten gehandelten Schwaben hatten ein Torfestival versprochen, doch beinahe war der Schuss nach hinten los gegangen. Am Ende einer enttäuschenden Vorstellung war es Rafael, der Augsburgs zweiten Saisonsieg nach dem 4:1-Auftakterfolg beim FC Ingolstadt perfekt machte. «Das war ein hartes Stück Arbeit», stellte Luhukay erleichtert fest.