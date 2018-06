Hamburg (dpa) - Der Mobilfunkanbieter Freenet hat in den eigenen Reihen einen neuen Finanzvorstand gefunden. Der Aufsichtsrat bestellte wie erwartet den derzeit für Integrationsthemen zuständigen Vorstand Joachim Preisig, wie die Gesellschaft am Freitag nach Börsenschluss mitteilte.

Der 47-Jährige tritt die Nachfolge des scheidenden Axel Krieger an, der das Unternehmen zum Ende des Jahres verlassen will. Preisig hatte Freenet von Januar bis Mai 2009 bereits übergangsweise geführt. Danach übernahm der jetzige Vorstandschef Christoph Vilanek das Ruder. Preisig gilt als Kenner des Unternehmens. Der gebürtige Schweizer war in den vergangenen Monaten im Vorstand für die Integration des übernommenen Konkurrenten Debitel zuständig. Die Finanzen sind kein neues Feld für ihn: Bei Debitel und zuvor bei O2 kümmerte sich Preisig um Controlling und Finanzen.

Nach offizieller Darstellung steht der Abgang Kriegers nicht im Zusammenhang mit dem gegen ihn und den ehemaligen Freenet-Chef Eckhard Spoerr laufenden Verfahren wegen Insiderhandels. Das Hamburger Landgericht hatte im Revisionsprozess Ende Juli die Geldstrafen für Krieger und Spoerr abgemildert. Die Rechtsanwälte der beiden kündigten an, vor dem Bundesgerichtshof erneut gegen das Urteil in Berufung gehen zu wollen.