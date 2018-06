Berlin (dpa) - Die Atomkraft ist in Deutschland ein Energieträger auf Zeit. Im Jahr 2000 hatten sich die rot-grüne Bundesregierung und die Stromindustrie auf einen Ausstieg aus der Kernenergie geeinigt.

Gemäß dem seit 2002 im Atomgesetz festgeschriebenen Beschluss sollen alle Meiler schrittweise bis 2022 abgeschaltet werden. Wie lange ein Atomkraftwerk noch arbeiten darf, hängt von der politisch vereinbarten Reststrommenge ab. Sie wurde im Atomkonsens nach einem komplizierten Schlüssel bei einer angenommenen Regellaufzeit eines Meilers von 32 Jahren errechnet.

Vom Netz gingen bereits Stade in Niedersachsen (November 2003) und Obrigheim in Baden-Württemberg (Mai 2005). Der Meiler in Mülheim-Kärlich (Rheinland-Pfalz) wurde bereits 1988 abgeschaltet. Derzeit erzeugen in der Bundesrepublik noch 17 Atomkraftwerke Strom:

(Die bisher angenommenen Restlaufzeiten beruhen auf Einschätzungen des Bundesumweltministeriums, die Jahresleistung auf Angaben des Deutschen Atomforums.)