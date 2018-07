Los Angeles/Las Vegas (dpa) - Party-Girl Paris Hilton könnte wegen Drogenbesitzes erneut hinter Gitter kommen. In der Nacht zum Samstag hatte die Polizei in Las Vegas eine kleine Menge Kokain bei der 29-Jährigen gefunden und die Frau festgenommen.

Die «New York Daily News» berichtete auf ihrer Internetseite, dass Hilton als Beifahrerin im Wagen eines Freundes saß, als die Polizei das Fahrzeug anhielt. Es wurde Anzeige erstattet, doch dann kam das vorbestrafte Glamour-Girl nach wenigen Stunden wieder auf freien Fuß.

Nach Angaben des US-Senders CBS hatten die Ordnungshüter durch das offene Autofenster zunächst Marihuana gerochen. Sie durchsuchten das Fahrzeug und die beiden Insassen und stießen in Hiltons Handtasche auf die illegale Droge.

Es sei wahrscheinlich, dass Hilton im Falle eines Schuldspruchs erneut in Haft muss, sagte die Rechtsexpertin Lisa Bloom dem Sender CBS. Die Hotelerbin war schon häufiger mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Wegen Alkohols am Steuer und mehrfachen unerlaubten Fahrens war sie 2007 zu 45 Tagen Haft verurteilt worden. Am Ende verbrachte das luxusgewohnte Party-Girl 23 Tage hinter Gitter.

Bei der Fußball-WM in Südafrika sorgte Hilton erneut für Wirbel. Im Juli musste sie dort kurz mit auf die Wache, nachdem in ihrem Umfeld Marihuana geraucht worden war. Die Polizei entschuldigte sich später, Hiltons Sprecher nannte es «ein totales Missverständnis».

Hilton war erst vor wenigen Tagen in den Schlagzeilen: Ein bewaffneter Mann hatte in der Nacht versucht, mit zwei Messern in den Händen in ihr Haus im kalifornischen Sherman Oaks einzudringen. Hilton alarmierte die Polizei, der Mann wurde festgenommen.