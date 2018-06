St.Peter-Ording/Travemünde (dpa) - Die meisten schleswig-holsteinischen Nord- und Ostseebäder sind mit der bisherigen Urlaubssaison insgesamt zufrieden. Das ergab eine dpa-Umfrage bei Kurverwaltungen und Tourismuszentralen.

Zwar sei der August wechselhaft und verregnet gewesen, dafür habe aber das Traumwetter im Juli sehr hohe Buchungszahlen gebracht und zu einem Ansturm von Tagesgästen geführt. «Der Juli hat uns die Bilanz fürs ganze Jahr gerettet», sagte der Tourismusdirektor von Grömitz, Olaf Dose-Miekley.

Die Hitzewelle im Juli brachte Grömitz vor allem viele Tagesgäste. «Da haben wir doppelt so viele Tagesstrandkarten verkauft wie im Juli 2009. In Timmendorfer Strand und Travemünde in der Lübecker Buch lag die Auslastung in der Hauptferienzeit bei geschätzt 90 Prozent. Der Sommer mit Rekordhitze bescherte den Touristikhochburgen an der Nordseeküste ausgebuchte Betten. Die Orte und Inseln zählten durchweg mehr Urlauber und Tagesgäste als im Vorjahr, teilten die Tourismuszentralen mit.

Nach Angaben vom Statistikamt Nord kamen wie schon im Vorjahr erneut mehr Campingtouristen in das «Land zwischen den Meeren». Auch das Ferienende in Nordrhein-Westfalen - jeder fünfte Nordsee-Urlauber kommt von dort - habe nicht schlagartig für leere Betten gesorgt. Zurzeit machen sich Familien aus Bayern und Baden-Württemberg auf den Weg nach Schleswig-Holstein, um sich im Norden zu erholen.