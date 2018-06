Helsinki (dpa) - Mit launigen Griffen ins Leere hat der Franzose Sylvain Quimene, Künstlername Gunther Love, seinen Weltmeistertitel auf der Luftgitarre verteidigt.

Überzeugender als alle anderen 23 Finalisten tat der 29-Jährige am Freitagabend so, als würde er Gitarre spielen - unter anderem zu «Foxy Lady»-Gewummer von Jimi Hendrix. Rund 7000 Zuschauer verfolgten das Spektakel auf dem Marktplatz der finnischen Stadt Oulu.

Bester Deutscher wurde Christian Sweep, genannt Heart Buckboard, der auf dem zwölften Platz landete und damit seinen vierten Platz aus dem Vorjahr nicht annähernd erreichte. Am Ende bekam der alte und neue Weltmeister eine handgefertigte finnische Rockgitarre, Modell «Flying Finn», als Prämie, damit er daheim nicht nur in der Luft herumfuchteln muss.

Beim großen Finale spielten alle gemeinsam auf der Bühne Luftgitarre zu «Rockin' In The Free World». Kann man dem Veranstalter glauben, rissen dabei auch etliche Saiten. Außerdem seien mehrere der neben der Bühne wartenden Groupies vor Begeisterung in Ohnmacht gefallen, hieß es im offiziellen WM-Bericht.