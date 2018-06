Berlin (dpa) - Die SPD will im Fall ihrer Rückkehr in die Bundesregierung umgehend die Steuern für Gutverdienende erhöhen. Das Geld soll in bessere Bildung investiert werden. Außerdem sollen Geringverdiener entlastet werden. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss sollen die Sozialdemokraten nach dem Willen ihrer Führung auf dem Bundesparteitag Ende September fällen, berichtet die «Süddeutsche Zeitung». Danach soll der Spitzensteuersatz auf 49 Prozent erhöht werden, allerdings erst ab einem Jahreseinkommen von 100 000 Euro für Alleinstehende und 200 000 Euro für Verheiratete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.