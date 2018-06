Frankfurt/Main (dpa) - Erneut Wetterkapriolen in Deutschland: Ein heftiges Gewitter über Frankfurt am Main hat zu Flugausfällen geführt. Am größten deutschen Airport mussten 22 Flüge gestrichen werden, es kam zu zahlreichen Verspätungen. Auch in Osthessen entluden sich Gewitter. Im Landkreis Fulda liefen Keller voll. Gestern hatte Dauerregen besonders im Großraum Münster-Osnabrück- Bielefeld für große Probleme gesorgt. Inzwischen entspannt sich die Lage in vielen Regionen.

