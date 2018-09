Münster (dpa) - Nach dem heftigen Dauerregen in Teilen Deutschlands sind die Einsatzkräfte vielerorts noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt. In vielen Regionen entspannte sich die Lage, vereinzelt blieb die Situation aber ernst. Im Münsterland drohen weiter Überschwemmungen, im Raum Osnabrück gab es ebenfalls noch keine Entwarnung. Ein heftiges Gewitter über Frankfurt führte zu zahlreichen Flugausfällen und Verspätungen. Auch in Osthessen entluden sich Gewitter. Im Landkreis Fulda liefen Keller voll.

