Osnabrück (dpa) - Nach dem Jahrhundertregen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen hat sich die Lage in den überfluteten Regionen weiter entspannt. In Osnabrück gilt aber nach wie vor Katastrophenalarm, dort sind immer noch viele Straßen überflutet. Die Lage stabilisiere sich, sagte auch der Sprecher der Bezirksregierung Münster, Matthias Schmied. In der Nacht waren mehrere hundert Helfer weiter mit dem Auspumpen überfluteter Keller und Häuser beschäftigt. Nun geht es ans große Aufräumen.

