Berlin (dpa) - Besserverdienende und Vermögende sollen nach dem Willen der SPD deutlich stärker belasten werden, um die Einnahmen des Staates zu verbessern. So soll der Spitzensteuersatz auf 49 Prozent steigen, die private Vermögenssteuer wieder eingeführt werden und das bisherige Ehegattensplitting abgeschafft werden. Das geht aus der Vorlage der SPD-Führung für den Parteitag am 26. September in Berlin hervor. Der Partei-Vorstand will das Papier mit dem Motto «Deutschland besser regieren» am Montag beschließen.

