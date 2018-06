Monaco (dpa) - Mit dem überraschenden Gewinn des europäischen Supercups hat Atlético Madrid seine Rückkehr in die Elite der Spitzenclubs gefeiert. Der Gewinner der Europa League bezwang den favorisierten Champions-League-Sieger Inter Mailand souverän mit 2:0 (0:0).

Damit landete der Rivale von Bayer Leverkusen in der Gruppenphase der Europa League seinen zweiten europäischen Cupgewinn innerhalb von nur drei Monaten. «Die Madrilenen sind die Könige von Europa», jubelte das Sportblatt «Marca». «Atlético verspeist Inter.» Dabei war der Club aus den Arbeitervierteln im Süden der Hauptstadt zuletzt jahrelang im grauen Mittelmaß des spanischen Fußballs versunken und musste von 2000 bis 2002 sogar in der 2. Liga schmoren.

Beim ersten europäischen Supercupgewinn ihrer Vereinsgeschichte zeigten sich die Rot-Weißen den Mailändern um Vizeweltmeister Wesley Sneijder in jeder Hinsicht überlegen. «Atlético spielte konsequent in der Abwehr, nüchtern im Mittelfeld und fantasievoll im Angriff», lobte das Sportblatt «As». Die Tore erzielten im Stade Louis II. in Monaco José Antonio Reyes in der 62. Minute und Sergio Agüero (83.). Die einzige Torchance der Mailänder machte Atléticos Torwart David De Gea zunichte. Der 19-Jährige hielt kurz vor dem Schlusspfiff einen Elfmeter von Diego Milito.

Die Spanier machten damit dem Traum der Mailänder ein Ende, in einem Jahr alle sechs möglichen Titel zu gewinnen und den Rekord des FC Barcelona von 2009 einzustellen. Inter hatte mit Trainer José Mourinho die Meisterschaft, den Pokal und italienischen Superpokal sowie die Champions League gewonnen. Der neue Inter-Coach Rafael Benítez räumte ein: «Die Madrilenen waren besser in Form als wir. Inter hatte zuletzt (unter Mourinho) auf Konter gespielt, und das wollen wir ändern.»

Das hoch verschuldete Atlético hatte sich für die neue Saison kaum nennenswert verstärken und nur mit Mühe seine Stars «Kun» Agüero und Diego Forlán halten können. «Wenn die Rot-Weißen an sich glauben, können sie in Spanien sogar in den Titelkampf zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona eingreifen und aus dem Duell eine Dreiecksgeschichte machen», meint «As».

Das Konkurrenzblatt «Marca» sieht den spanischen Fußball auf einem historischen Höhepunkt: «Die Spanier gewannen die Weltmeisterschaft, die Europa League und den europäischen Supercup. Obendrein haben sie die stärkste Liga. Kein Land der Welt kann dem spanischen Fußball etwas Gleichwertiges entgegensetzen.»