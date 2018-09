Hamburg (dpa) - Amy Winehouse (26), Londoner Popsängerin mit Hang zu Exzessen, singt wieder. Der britische Produzent Mark Ronson erzählt im aktuellen «Kulturspiegel», dass er mit der fünffachen Grammy-Gewinnerin einen neuen Song aufgenommen hat.

Winehouse singe eine Coverversion von «Its My Party and I Cry if I Want to», mit dem Quincy Jones 1963 die Charts stürmte. Das als Retro-Soul arrangierte Stück gehört zu einem Album, das 2011 zum 60-jährigen Bühnenjubiläum von Jones (77) herauskommen soll. «Ich weiß eben, dass das gut ist, und die Kritiker können alle zum Teufel gehen», sagte Ronson, der bereits an Winehouse' Erfolgsalbum «Back to Black» mitgearbeitet hat, der «Spiegel»-Beilage: «Das ist ein garantierter Hit.»