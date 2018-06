Islamabad (dpa) - In den Überschwemmungsgebieten in Südpakistan kämpfen Einsatzkräfte gegen die Überflutung weiterer Landstriche durch die Wassermassen des Indus. Am Westufer des Flusses nahe der Großstadt Thatta versuchten Helfer und Soldaten, einen Deich zu stabilisieren. Das sagte ein Sprecher der Katastrophenbehörde. Drei Viertel der etwa 300 000 Einwohner hätten sich bereits in Sicherheit gebracht. Landesweit sind nach UN- Angaben mehr als 17 Millionen Menschen von der Flut betroffen.

