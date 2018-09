Berlin (dpa) - Für Joachim Löw hat Michael Ballack weiter wie jeder andere Spieler die Chance, mit Top-Leistungen seinen Platz in der Nationalmannschaft zu erkämpfen und zu untermauern. Jeder Spieler komme gern zur Nationalmannschaft. Aber Michael Ballack habe auch eingesehen, dass er noch nicht seine volle Leistungsfähigkeit besitzt, sagte der Bundestrainer in der ARD vor dem Start in die EM- Qualifikation, zu dem er Ballack nicht eingeladen hatte. Die Kapitäns-Frage sei für ihn nicht das erste Thema, so Löw.

