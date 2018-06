Berlin (dpa) - Nach den umstrittenen Äußerungen von Bundesbankvorstand Thilo Sarrazin erwartet Kanzlerin Angela Merkel Reaktionen der Bank. Sie sei sich ganz sicher, dass man auch in der Bundesbank darüber sprechen werde, sagte sie in der ARD. Die Bundesbank sei für das ganze Land ein Aushängeschild - «nach innen wichtig, aber auch nach außen wichtig». Merkel griff Sarrazin scharf an: Dessen Äußerungen seien «vollkommen inakzeptabel». Dies behindere die nötigen Integrationsbemühungen.

