NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs <EURUS.FX1> hat am Dienstag seinen Höhenflug zum US-Dollar fortgesetzt. Die Gemeinschaftswährung kostete im New Yorker Geschäft zuletzt 1,3228 Dollar. Im Verlauf hatte der Euro bei 1,3261 Dollar ein Drei-Monats-Hoch markiert. Zuvor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,3221 (Montag: 1,3073) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7564 (0,7649) Euro.

Händler begründeten die aktuelle Dollarschwäche vor allem technisch, nachdem der Euro mit einem neuen Hoch ein Signal der Stärke ausgesandt habe. Der Dollar-Index, der die Entwicklung eines ganzen Währungskorbes darstellt, sei erstmals seit Januar wieder unter seine 200-Tage-Linie gefallen und habe damit im Gegenzug ein Verkaufsignal für den Dollar gegeben. Am Nachmittag hatten Gewinnmitnahmen den Euro zwischenzeitlich wieder unter 1,32 Dollar gedrückt. Devisenexperte Rainer Sartoris vom Bankhaus HSBC Trinkaus sagte: "Nach dem kräftigen Anstieg der vergangenen Tage werden Gewinne am Markt mitgenommen." Mit enttäuschenden Konjunkturdaten aus den USA sei die Risikoscheu am Markt wieder etwas gestiegen und das habe den Dollar gestärkt.