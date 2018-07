Los Angeles (dpa) - Der singende Teeniestar Justin Bieber fühlt sich mit 16 Jahren alt genug, um seine Memoiren zu schreiben. Wie der US-Verlag HarperCollins mitteilte, soll das Buch bereits im Oktober erscheinen.

Unter dem Titel «Justin Bieber: First Step 2 Forever: My Story» werde es Biebers «fantastische Verwandlung zum Superstar» schildern. Das Buch sei ein Muss für alle Fans, die an «Bieber-Fieber» leiden, meint der Herausgeber.

Er verdanke es seinen Fans, dass er jeden Tag seine Träume verwirklichen könne, teilt der Popstar-Jüngling mit dem Pilzkopfhaarschnitt mit. Daher wolle er nun seine Welt mit ihnen teilen. «So kann ich noch auf eine andere Weise meinen Fans danken», erklärt Bieber.

Der gebürtige Kanadier, der kürzlich sein zweites Album mit dem Titel «My World 2.0» herausgebracht hat, ist in kürzester Zeit zum internationalen Teenie-Idol aufgestiegen. Im Facebook-Netzwerk zählt Bieber mehr als vier Millionen Anhänger. Den ersten Plattenvertrag unterschrieb er 2007, als er gerade 13 Jahre alt.

Eine ordentliche musikalische Ausbildung hat er nie erhalten. Seine alleinerziehende Mutter Pattie Mallette hätte sich das gar nicht leisten können, heißt es. Stattdessen brachte Justin sich selbst das Spiel auf Klavier, Gitarre und Trompete bei. Er ist Prototyp eines Musikstars aus dem Netz, der mit hausgemachten YouTube-Videos berühmt wurde.