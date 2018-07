Buenos Aires (dpa) - Diego Maradona kann doch noch auf eine Rückkehr auf den Posten des argentinischen Fußball-Nationaltrainers hoffen. Nur eine Woche nach seinem faktischen Rauswurf und bitterer Worte Maradonas sendete der Chef des nationalen Fußballverbands AFA völlig unerwartet wieder positive Signale.

«Jeder kann zurückkommen», sagte der mächtige AFA-Präsident Julio Grondona der Nachrichtenagentur dpa. Noch vergangene Woche hatte Maradona ihn öffentlich als Lügner beschimpft. Nun jedoch hieß es auch aus dem Umfeld der «Hand Gottes», der 49-Jährige sei nicht abgeneigt.

Grondona machte zwar erneut klar, dass Maradona nur dann wieder das Traineramt übernehmen könne, wenn er die von der AFA gestellten Bedingungen zu einem Umbau in seinem Mitarbeiterstab akzeptiere. Allerdings betonte er: «Das ist so wie in einer Ehe.» In der Vorwoche hatte Maradona personelle Veränderungen noch verweigert. Der AFA-Exekutivrat lehnte daher eine Verlängerung seines am 31. Juli ausgelaufenen Trainervertrages ab.

Grondona hatte Maradona 2008 zum Nationaltrainer gemacht. Das gemeinsame Ziel, Weltmeister zu werden, überdeckte die seit langem schlechten Beziehungen zwischen den beiden. Nachdem Argentinien bei der WM in Südafrika im Viertelfinale Deutschland 0:4 unterlag, brachen die alten Konflikte wieder auf. Allerdings äußerte sich Maradona vergangenen Mittwoch zwar in der Sache scharf, jedoch für seine Verhältnisse sehr gesittet über Grondona und andere Sportfunktionäre. Eine ursprünglich von Maradona angekündigte öffentliche Abrechnung mit Grondona fand bislang nicht statt.