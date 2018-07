Los Angeles (dpa) - Der singende Teeniestar Justin Bieber fühlt sich mit 16 Jahren alt genug, um seine Memoiren zu schreiben. Das Buch werde bereits im Oktober erscheinen, teilte der US-Verlag HarperCollins mit. Unter dem Titel «Justin Bieber: First Step 2 Forever: My Story» werde es Biebers Verwandlung zum Superstar schildern. Bieber ist in kürzester Zeit zum internationalen Teenie- Idol aufgestiegen. Er ist der Prototyp eines Musikstars aus dem Netz, der mit hausgemachten YouTube-Videos berühmt wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.