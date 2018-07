Duisburg (dpa) - Abwahl ja, freiwilliger Rückzug aus dem Amt nein - Das ist die Haltung von Duisburgs Oberbürgermeister Adolf Sauerland. Zahlreiche Politiker und Bürger hatten in den vergangenen Tagen den sofortigen Rücktritt Sauerlands verlangt. Der CDU-Politiker will vor weiteren Entscheidungen zunächst an der Aufklärung des Geschehens mitarbeiten, wie er sagt. Bei der Massenpanik auf der Loveparade waren am 24. Juli 21 Menschen ums Leben gekommen, hunderte wurden verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.