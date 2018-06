New York (dpa) - Im Wettlauf um die Sicherung von Rohstoffvorkommen in der Arktis haben die USA ein Forschungsschiff in Richtung Nordpol losgeschickt. Die «Healy» soll gemeinsam mit kanadischen Forschern Messdaten vom Meeresboden sammeln, um die Grenzen des Kontinents festzulegen. Beide Länder wollen so ihre Rechte auf den Abbau wertvoller Mineralien und Rohöl in Teilen der Arktis untermauern. Das kanadische Schiff soll morgen starten. Erst vor kurzem waren russische Schiffe in Richtung Arktis ausgelaufen.

